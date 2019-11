10 ème anniversaire Sablux-Immobilier / Amadou Lamine Ndiaye (PDG) : « Sablux est une histoire, un pari et une espérance... Nous continuerons à mieux faire »

10 ans après avoir lancé le projet avec son ami et partenaire Souleymane Diallo, l’actuel directeur général, le président directeur général de Sablux-Immobilier, Amadou Lamine Ndiaye et l’ensemble de la famille « Sabluxoise » ont célébré ce mercredi 21 novembre la dixième année du groupe. C’est dans cette lancée que le PDG s’est particulièrement félicité du chemin parcouru durant toutes ses années parsemées de défis, de contraintes. Mais aussi de tous ces chantiers entrepris et réalisés selon les normes standards internationales. Toujours en parfaite conformité avec le cahier des charges préétabli, insistera-t-il lors de son discours d’allocution.







Devant un parterre de personnalités qui ont toutes fait le déplacement, du ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana, en passant par les banquiers, notaires, clients et avocat, Monsieur Amadou Lamine Ndiaye de revenir sur la genèse du projet « Souleymane et moi avons créé le projet en 2009. Cela fait déjà 10 ans ! Sablux c’est une histoire d’entrepreneurs. C’est aussi un pari et une espérance, mais surtout une confiance, une fraternité et une conviction partagée. L’aventure fut exaltante, dure, parfois triste. Mais heureusement souvent joyeuse. Donc nous voici prêt à avancer vers l’avenir. » Des débuts difficiles pour les cofondateurs du groupe Sablux-Holding. Comme c’est assez souvent le cas, la plupart du temps dans pareil type de projet, de surcroît dans le secteur complexe de l’immobilier sénégalais.







Aujourd’hui, forte de ces années d’expérience, l’entreprise a su s’implanter, s’épanouir et s’imposer de manière durable. « Du premier client, nous en avons eu un autre, puis dix, puis dix autres encore… Pour réaliser à ce jour 36 programmes dont 20 livrés et 16 en cours de construction. De deux collaborateurs nous sommes passés à dix, puis à 20. Aujourd’hui nous sommes à 145 collaborateurs. » Expliquera le PDG du groupe immobilier, qui a réitéré leur engagement sans faille, à faire de la satisfaction du client leur sacerdoce.







Une confiance et une fidélité aujourd’hui acquise grâce à un professionnalisme avéré et une expertise qui ne souffre d’aucune contestation. « Merci de votre fidélité, merci d’avoir cru en notre credo, de respecter nos engagement vis-à-vis de vous. Merci de nous avoir permis de croitre... » renchérit Mr Ndiaye à l’endroit de ses clients et proches collaborateurs.







Dans leur politique de réduire considérablement le déficit de logements au Sénégal. Amadou Ndiaye n’a pas manqué d’applaudir l’appui et l’assistance de l’Etat Sénégal qui a parfaitement compris et validé leur feuille de route. « Merci à l’Etat et à ses représentants pour leur soutien résolu. Vous avez compris définitivement qu’un pays se construit avec ses fils. Et que nous soutenir, c’est promouvoir ces 700 emplois saisonniers dans nos chantiers et nos immeubles. Et, plus de 1000 emplois indirects », terminera le PDG qui s’exprimait devant l’ensemble de la famille « Sabluxoise. »



Avec une certification ISO 9001 version 2015 en poche depuis 3 ans, Sablux-immobilier voit encore plus grand. Loin de se satisfaire de cet accomplissement, ils envisagent de s’étendre sur l’ensemble du territoire sénégalais, avant de franchir le cap de la sous-région.