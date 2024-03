1/4 de finale Ligue des champions: Le PSG retrouve Barcelone en quarts, un choc Real - City…

Les quarts de finale de la Ligue des champions ont été tirés au sort aujourd'hui, le 15 mars. Le Paris Saint-Germain, seul club français qualifié, sera confronté au FC Barcelone. Si les joueurs de Luis Enrique se qualifient, ils affronteront soit l'Atletico de Madrid, soit le Borussia Dortmund.



Le quart de finale le plus attendu sera le duel entre les Citizens et les Merengue. Les deux autres quarts de finale mettront aux prises Arsenal et le Bayern Munich, tandis que l'Atletico de Madrid défiera le Borussia Dortmund.



Quarts de finale aller : 9 et 10 avril 2024

Quarts de finale retour : 16 et 17 avril 2024



Voici le programme complet des quarts de finale :



Arsenal vs Bayern Munich

Atletico de Madrid vs Borussia Dortmund

Real Madrid vs Manchester City

PSG contre FC Barcelone