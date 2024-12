1/4 de finale Basket Ligue : La JA s’incline face au Ferroviario 65-44 et quitte la compétition

La Jeanne d’Arc de Dakar, deuxième équipe sénégalaise engagée dans cette Women’s Basketball League Africa, quitte le tournoi après une défaite face au Ferroviario sur le score de 65-44.



Pourtant, la JA avait bien résisté en première mi-temps, rentrant aux vestiaires avec un écart limité de seulement 4 points (30-26).



Cependant, mieux organisé et plus discipliné, le Ferroviario a dominé la seconde mi-temps. La JA, dépassée tactiquement et physiquement, n’a pas pu tenir le rythme imposé par son adversaire, concédant ainsi une lourde défaite.



Avec cette victoire, l'équipe Mozambicaine qualifie pour les demi-finales, où il affrontera l’APR Women BBC samedi prochain.