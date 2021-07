1/2 finale CAN minifoot : Le Ghana, la Libye, l'Égypte et le Sénégal décrochent leurs tickets.

Finalement, le Nigéria, le Burkina Faso, la Zambie et la Côte d'Ivoire ne participeront pas aux 1/2 finales de la CAN minifoot au Nigéria.

Pays hôte, le Nigéria a été la première équipe à jouer son match comptant pour les quarts de finale contre le Ghana, mais il fera un match nul (1 - 1). Malgré une prolongation de 10 minutes, le score ne variera pas avant de passer aux tirs au but. Le Ghana qui a déroulé une belle prestation face aux supers aigles a réussi par remporter la série de tirs au but. Le deuxième match pour ces phases éliminatoires directes avait opposé la Libye au Burkina Faso. Les libyens qui sont sortis leader du groupe A avec 7 points, ont encore imposé leur force face aux étalons. Score final du match 6 buts à 1. Ainsi, la Libye a pu décrocher sa qualification pour les 1/2 finales de la CAN minifoot.

La troisième rencontre de cet après-midi du 15 juillet se jouait entre l'Égypte et la Zambie. Les pharaons qui ont gagné tous leurs matches depuis le début de la compétition, ont encore affirmé leur volonté de rester dans la course pour le trophée continental. Ils ont battu les zambiens par 2 buts à 0, décrochant ainsi leur ticket pour les phases de 1/2 finale. L'affiche entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire devait terminer cette journée chargée. Les éléphants qui ont eu des problèmes de maillot ont été finalement forfaits par le Sénégal. L'incident a duré plus de 45 minutes pour trouver une solution au problème en vain. La décision finale a été prise par les arbitres octroyant aux lions une victoire sur tapis vert.

Les 1/2 finales de la CAN minifoot se joueront, vendredi, à partir de 19h locales et 18h GMT. Le Ghana affrontera la Libye tandis que le Sénégal s'opposera à l'Égypte à 21h locales et 20h GMT.