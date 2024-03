[ 🛑DIRECT ] EDITION SPECIALE / Présidentielle 2024: Jour de vote au Senegal !

Ce dimanche 24 mars 2024, les sénégalais vont enfin choisir leur 5e Président de la République. Initialement prévu le 25 février dernier, le scrutin présidentiel a été reporté à quelques heures du démarrage de la campagne électorale, le samedi 3 février 2024, créant ainsi, une crise politique dans le pays. Quatre personnes sont décédées lors des manifestations qui ont suivi l'annonce du report de la présidentielle. Entre février et mars, beaucoup de choses ce sont passées sur la scène politique sénégalaise. Deux magistrats, membres du Conseil Constitutionnel sont accusés de corruption par le Parti Démocratique Sénégal (PDS), dont leur candidat Karim Meïssa Wade a été recalé. Une commission d'enquête avait été mise en place à l'Assemblée nationale avant d'être supprimée quelques jours plus tard. Un dialogue national a été initié par le chef de l'État Macky Sall, avec l'absence de l'opposition.

Sur le plan judiciaire, l'Agent judiciaire de l’État se désiste, ce qui permet au leader Ousmane Sonko d'être réintégré dans les listes électorales et d'être éligible. Une amnistie a été votée à l'Assemblée nationale, ce qui a été à l'origine de la libération de plusieurs détenus dits politiques, dont les plus célèbres sont Ousmane Sonko, leader du parti Pastef et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, candidat de la coalition Diomaye Président, issu du parti Pastef et commandant du "projet".



Lors du conseil des ministres du mercredi 6 mars, le chef de l'État décide de choisir la date du 24 mars 2024, comme la date du scrutin présidentiel alors qu'au même moment le Conseil constitutionnel choisit celle du 31 mars 2024. La seconde date permettrait aux candidats de disposer de 21 jours de campagne comme l'exige la loi, par contre elle va coincider avec la fête de Pâques. Tandis que la date du 24 mars, réduit la campagne à seulement 12 jours. En effet, le chef de l'État Macky Sall ne sera plus President de la République après le 2 Avril 2024. Une situation perplexe puisque le prochain chef de l'État sénégalais pourrait ne pas être connu avant cette date, au cas où on devrait aller au second tour.