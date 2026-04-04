‎Fête nationale de l'indépendance à Kolda : Célébration dans le respect des normes républicaines...

‎La 66e édition de la fête nationale de l'indépendance a été célébrée dans le respect des normes républicaines, ce 04 avril, à l'instar du pays sous une ambiance de couleurs et de solennité. Ainsi, le concept armée-nation a été bien marqué par une forte présence des populations pour communier. Et le thème retenu cette année, "Forces de défense et de sécurité partenaires des jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, qui appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation afin d'assurer la réussite de cet événement historique, organisé pour la première fois sur le sol africain.

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‎Comme à l'accoutumée, des décorations ont été faites à l'endroit des forces de défense et de sécurité. En ce sens, le colonel Théodore Adrien Sarr a été décoré chevalier ordre national du lion, de même que certains militaires au rang de chevalier de l'ordre national du mérite pour leur bravoure par le gouverneur de la région.

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‎Après la revue des troupes par le colonel de la zone 6 Théodore Adrien Sarr et le gouverneur de région Moustapha Ndiaye, le défilé civil et militaire a démarré sous une chaleur de plomb. Cependant, la veille, la traditionnelle retraite aux flambeaux s'est tenue dans les artères de la commune. Dans cette lancée, les écoles maternelles et élémentaires ont débuté le défilé suivi par celui dit motorisé avant de terminer par les militaires et les para militaires.

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‎Pour rappel, tôt le matin, enfants, hommes, femmes et vieux ont pris d'assaut les lieux pour suivre le défilé. Cette situation marque l'attachement que les populations portent à leur nation armée.

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‎À en croire Moustapha Ndiaye gouverneur de région, "la fête de l'indépendance évoque d'abord le souvenir impérissable de nos héros d'hier connus ou anonymes qui ont sacrifié leur vie pour la sauvegarde de notre liberté. Elle est aussi par excellence la fête de nos forces de défense et de sécurité."

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‎Dans la foulée, il précise : "c'est l'occasion pour notre armée de montrer à la face du monde sa maturité et son professionnalisme, mais surtout de montrer aux sénégalais que c'est une armée résolument tournée vers la protection des citoyens..."

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À cette occasion, la Gambie a été représentée par une délégation pour montrer les bonnes relations existant entre les deux pays. Ceci montre que les deux pays s'inscrivent dans le maillon de la sécurité collaborative et de la diplomatie de bon voisinage.

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‎Pour le colonel de la zone militaire numéro 6, "la fête nationale de l'indépendance marque une solennité dans la vie de la nation. Et l'invitation de la république sœur de la Gambie révèle notre engagement pour la sécurité des populations et de leurs biens."