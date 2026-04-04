‎4 avril à Kolda : Le message du,Président du Conseil Départemental, Moussa Baldé aux jeunes...

‎Après le cérémonial de la fête nationale de l'indépendance à Kolda, le président du conseil départemental Moussa Baldé a adressé un message fort aux jeunes face à la perte des valeurs.



Ainsi, après s'être réjoui du bon déroulement du défilé, il invite les jeunes à épouser de bons comportements basés sur le "culte de la vertu" pour le développement du pays. D'ailleurs, la célébration du 4 avril dans le respect républicain doit les inspirer à épouser les valeurs cultuelles d'une société saine.

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‎À l'en croire, "Dieu nous a accordé l'occasion encore de célébrer la fête l'indépendance dans la bonne humeur. Et ceci montre que le Sénégal entre dans une phase de maturité. En ce sens, je félicite le commandant de la zone militaire n⁰ 6, le gouverneur et l'ensemble des acteurs pour la réussite de cette belle cérémonie. Et je remercie les populations d'avoir répondu à l'appel des autorités."

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‎Aux populations, il dira : "ce qui nous unit le plus est la république. C'est pourquoi, il est important de sauvegarder nos valeurs dans la république."

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‎Aux jeunes, il dira : "je suis pour la symbiose générationnelle. D'ailleurs, la jeunesse en soi n'est pas une vertu. Et la vertu, elle se cultive. C'est pourquoi, les anciens doivent encadrer les jeunes qui par leur dynamisme doivent porter la société..."