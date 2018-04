​Défilé du 4 avril : Les soldats ont arboré les plus belles tenues

C'est un défilé du 4 avril pas banal qui a commencé ce mercredi vers 9h avec l'arrivée du président Macky Sall pour la revue des troupes. Le défilé - qui célèbre la fête de l'indépendance sur le boulevard Général De Gaulle - a accueilli les soldats sénégalais en marche.

Il est parti du rond-point des allées du Centenaire pour descendre le boulevard et rejoindre la Place de la Nation, puis les artères de Colobane. La démonstration s'est achevée vers 14h.

L’occasion pour les forces de l'ordre de sortir leurs plus belles tenues, à l'occasion du traditionnel parcours du 4 avril, marquant le 58e anniversaire de l'Indépendance du Sénégal.

Parkas, vestes d'officier, imprimés camouflage, boutons dorés... Le style militaire a encore pris du galon. En veste treillis, les militaires et paramilitaires ont arboré les tenues imposantes de guerriers. Signe d'une fascination pour les "fans" des soldats, venus assister au défilé.

Les éléments de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) étaient habillés pour tuer. Les soldats de la Marine sénégalaise ont porté la tenue un peu panachée, avec coiffe de casquette blanche et pantalon assorti. Les grades sont indiqués par des galons de biais sur les avant-bras.



Les éléments du GMI étaient autorisés à porter le caban bleu avec leur casque, associés à un pantalon de même couleur et des chaussures noires. Les soldats du feu revêtus de vestes spécialement conçue pour l’été. Pour les climats chauds, il y avait en outre des uniformes en coutil kaki pour les haut gradés.