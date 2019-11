« Le monde n’a jamais évolué sans l’Afrique » (Gorgui Wade Ndoye, journaliste)

Ce sont des idées qui dominent et qui font fonctionner le monde, et des idées les africains aussi en ont. Pour Gorgui Wade Ndoye, l’Afrique doit prendre son destin en main, non en écoutant les chinois, indiens ou autres, mais en réfléchissant par elle-même. Selon le journaliste PDG du magazine panafricain continent premier, le monde n’a jamais évolué sans l’Afrique. L’initiateur du concept gingembre littéraire se désole du fait qu’en voulant dominer le continent, le colonisateur se verse dans une littérature dure en véhiculant un certain racisme. L’Afrique qui est aujourd’hui riche de sa jeunesse et de ses ressources doit faire confiance davantage aux jeunes pour mener à bien sa destinée surtout dans ce contexte où on parle de réserves en or, ou en pétrole ou encore en gaz et que beaucoup de chefs d’état viennent courtiser le Sénégal pour leur intérêt. Pour Gorgui Wade Ndoye, il faut faire la promotion de futurs champions nationaux pour un continent plus développé.