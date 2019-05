Zoss : 'Amatoul sosse sossat! Ce que je compte apporter à la lutte..."

En marge de la conférence de presse de son association Arena Blood Sport et Santé, le lutteur à la retraite donne son avis sur l’évolution de la lutte depuis son absence dans l’arène. Il rappelle surtout l’importance du spectacle qu’offrent les lutteurs au public qui les suit. De son vrai nom, Serigne Saliou Ngom avoue avoir quelque chose à apporter à la lutte, notamment en permettant de professionnaliser beaucoup plus cette discipline et en appelant les sponsors à revenir dans la lutte...