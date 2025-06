Zoom sur le "Kahate", un rite initiatique Diola auquel Krépin Diatta a participé

L'international sénégalais, Krépin Diatta, s'est illustré ce week-end du 14 au 15 juin 2025 sous une autre forme. Il a participé au rite du "Kahate" dans son village natal en Casamance.

Comme le demande la tradition en milieu Diola, une cérémonie d'initiation masculine, propre à l'ethnie Diola, doit être faite pour tout jeune.

Cette pratique est appelée " kahate" en milieu diola, plus particulièrement dans le Kassa. C'est un rite très important, car il marque une étape importante que tout jeune garçon doit franchir pour aller dans la cour des grands. Cette année, c'est le tour du village de Boukitingho. Depuis 2017, un événement de ce genre n'a pas été organisé, car il y a un temps à respecter pour les organisateurs.

Boukitingho est un village situé dans le département de Oussouye, région de Ziguinchor. Il est à quelques kilomètres de Cap Skirring. Traditionnellement, cet événement est organisé en général pendant les fêtes pour permettre à toutes les personnes disponibles de venir assister. Il y a l'âge à respecter pour l'année 2025 les plus petits initiés sont ceux nés en 1996.

Dans ces villages de la basse Casamance, il faut être initié avant de se marier traditionnellement. Avant, les initiés devaient faire 6 jours dans le bois sacré, sortir et rester 3 mois avant de quitter le village. Mais avec les changements, à savoir le travail, l'éloignement, les jeunes viennent selon leur disponibilité, mais dans l'intervalle des trois mois concernés.

C'est le cas de l'international sénégalais Krépin Diatta qui a été initié dans la nuit du 14 et 15 juin et sorti le même jour. Alors que les premiers ont été initiés dans la nuit du 30 et 31 mars.

Cette période est fêtée dans le village car toutes les familles doivent préparer pour les invités, surtout ceux des initiés. Pour la première sortie, ils seront vêtus de tenues traditionnelles appelée "Bakuûye". Une ambiance festive et sacrée marque chaque sortie. Lors de la dernière sortie, les initiés vont porter des "Thiayas", (petits pantalons bouffants noir), avec des perles autour de la taille, auxquelles on attache des mouchoirs blancs et de petits miroirs. Toutes ces décorations ont été faites par des proches de l'initié, plus particulièrement les femmes.

À chaque fois qu'il y a une sortie, elle sera rythmée par des tam-tam, des chansons traditionnelles, une danse chorégraphiée et des coups de fusil symboliques. La fin de ce rite est prévue le 21 juin.