Zone de captage : Deux (nouveaux décès) après les fortes pluies de ce vendredi.

Après la victime d'hier sous le tunnel de la corniche Ouest à hauteur de l’hôtel Radisson, c’est encore deux nouvelles victimes qui ont été enregistrées à la zone de captage à la cité des eaux.



Une petite fille et un petit garçon tous deux électrocutés suite aux fortes pluies. Il y a d’ailleurs, nous informe-t-on, une troisième personne qui serait touchée, mais selon le témoignage d’une riveraine, elle serait hors de danger.



Le gouverneur de Dakar et le ministre de l’eau et de l’assainissement sont actuellement sur les lieux.



Nous y reviendrons...