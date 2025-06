Ziguinchor : Plus de 15 900 candidats au CFEE et concours d'entrée en 6e

La région de Ziguinchor s'apprête à accueillir un nombre important de candidats aux examens du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) et au concours d'entrée en classe de 6e. Au total, 15 917 élèves, dont 7 900 filles, sont attendus cette année, selon les chiffres de l'Inspection d'Académie (IA) de Ziguinchor.



Ces chiffres, détaillés dans un document officiel de l'IA, soulignent l'engagement continu du système éducatif régional face aux défis structurels et logistiques.



La répartition des candidats par Inspections de l'Éducation et de la Formation (IEF) se présente comme suit :



IEF de Ziguinchor : 6 967 candidats

IEF de Bignona 1 : 3 843 candidats

IEF de Bignona 2 : 3 677 candidats

IEF d'Oussouye : 1 430 candidats

Cette mobilisation d'élèves et d'enseignants témoigne du dynamisme éducatif de la région, particulièrement marqué par la volonté d'offrir une éducation de qualité à tous les enfants. La participation des filles, qui représentent près de 50 % des candidats, est à souligner.



Les épreuves du CFEE, essentielles pour la fin du cycle primaire et l'accès au collège, revêtent une importance capitale dans le parcours scolaire des élèves. Les autorités éducatives locales ont réaffirmé leur engagement à garantir le bon déroulement des examens sur l'ensemble du territoire régional. Des mesures ont été prises pour assurer la logistique, la sécurité et la transparence des épreuves, tout en veillant à l'équité entre les zones urbaines et rurales.