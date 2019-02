Ziguinchor, Oussouye, Niaguiss, Adéane... : Me Madické Niang a sillonné la Basse-Casamance

En une journée, Me Madické Niang a visité pas moins de cinq localités de la Basse-Casamance, passé plusieurs heures entre Ziguinchor, Oussouye, Niaguiss, Adéane, Kaour, Agnack, Manécounda, Goudomp, Sindone, et parcouru plus de 200 km.



Le candidat de la coalition "Madické 2019" a vraisemblablement été, sur le plan géographique, plus présent, du moins pour le moment, que Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Issa Sall, au Sud du pays. Au fil de ses déplacements en caravane, dimanche, il a parcouru presque toute la région de la Casamance naturelle.



Attendu à Oussouye, dans l'après-midi, le candidat Me Madické Niang, en provenance de Ziguinchor, est arrivé à Goudomp aux environs de 19 heures, en passant par Niaguiss, Adéane, Kaour, Manécounda, Sindone, entre autres localités. Ces villages et communes ont été visités pendant les 6 heures de campagne et les habitants ont écouté religieusement les déclarations du candidat de la coalition "Madické 2019"...