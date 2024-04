Assemblée générale de la Banque Islamique: Le Sénégal en quête de nouveaux partenariats

En marge des assemblées annuelles de la Banque Islamique de Développement qui se tiendront à Djeddah, Royaume d'Arabie saoudite, du 10 au 13 mai 2023, le Sénégal trace sa voie pour des perspectives économiques nouvelles. C’est le ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr qui a été reçu par le Sultan A. Al-Marshad, CEO du Fonds Saoudien pour le Développement. Les échanges ont tourné autour de la coopération entre le Sénégal et le FSD et sur les perspectives dans le cadre d’un nouveau référentiel des politiques publiques.





Les réunions se dérouleront sous le thème : «Le Partenariat: Un impératif face aux Crises», et soulignent l'importance de la collaboration pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays membres de la BID.





À rappeler que ces assemblées annuelles du Groupe de la BID constituent une plateforme importante pour les dirigeants du monde, les décideurs politiques, les praticiens du développement et autres parties prenantes pour se réunir et discuter des problems cruciaux de développement.