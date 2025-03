Zelensky remercie les Etats-Unis pour sa visite après son altercation avec Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié les Etats-Unis et Donald Trump pour sa visite à Washington, après pourtant une vive altercation avec le président américain à la Maison Blanche, assurant "travailler" en vue d'une "paix juste durable" en Ukraine.



"Merci l'Amérique, merci pour le soutien, merci pour cette visite. Merci au président, au Congrès et au peuple américain", a-t-il écrit sur X. "L'Ukraine a besoin d'une paix juste et durable et nous travaillons là-dessus", a-t-il ajouté dans ce bref message.