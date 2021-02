Youssoupha Ndoye (capitaine des lions du basket) : « Nous sommes en train de construire une nouvelle équipe »

Le pivot des lions du basket et capitaine de l’équipe nationale, Youssoupha Ndoye (29 ans, 2m11) voit en cette jeune section sénégalaise l’avenir. Avec la qualification obtenue malgré une partie pas totalement maîtrisée, le robuste pivot reste serein et préfère se focaliser sur la marge de progression de ses coéquipiers.



« Nous sommes en train de construire une nouvelle équipe… »

« Nous avons une très jeune équipe. On s’attendait à ce que l’entame de match soit un peu difficile. Nous sommes en train de construire une nouvelle équipe, certains joueurs sont encore inexpérimentés. Ils commencent à se familiariser avec le haut niveau, c’est de bonne guerre, mais l’équipe va s’améliorer avec le temps. »

Ce samedi, contre le Mozambique, il faudra rehausser le niveau reconnaît-il. « Nous allons être très agressifs et essayer de bien démarrer contre le Mozambique. Nous avons le temps de remobiliser nos forces, rectifier nos erreurs et repartir avec beaucoup de détermination… C’est une très bonne chose pour le Sénégal et le peuple sénégalais. »