Youssouf Dabo, entraîneur des Lions U20 : « L’objectif sera de sortir des poules »

Le sélectionneur de l'équipe nationale U20 a évoqué les prochains objectifs des Lionceaux pour la Coupe d'Afrique des nations de leur catégorie (2 au 17 février 2019 au Niger). Les joueurs sénégalais de moins de 20 ans devront se sortir d’une poule relevée avec le Mali, le Burkina Faso et le Ghana.

Youssouf Dabo et ses joueurs étaient hier mardi, les invités du ministre des Sports pour la remise du drapeau national. Et n’avaient pas du tout l’air effrayé par la tâche...