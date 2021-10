Yewwi Askan Wi / Bamba Fall claque la porte : « Ce n'est ni Sonko, ni Khalifa Sall qui me feront gagner la Médina… »

Encore un membre de la coalition qui se barre. Mais cette fois-ci, pas n’importe qui. En effet, au regard de son compagnonnage et de son rapprochement avec l’initiateur de la coalition, Bamba Fall était certainement le moins suspecté de quitter la coalition de sitôt.



Le maire sortant de la commune de Médina n’est visiblement pas content de certains alliés de cette coalition. Il vient d’annoncer sa démission de la coalition. « Ce n’est pas Ousmane Sonko encore moins Khalifa Sall qui me feront gagner la commune de Médina. Je ne fais confiance qu’aux Médinois », a servi le maire Bamba Fall qui tenait à faire cette déclaration à la Médina, pour ainsi annoncer officiellement sa sortie de Yewwi Askan Wi.



Pour autant, le maire sortant rapporte clairement que ses relations avec KhaliFa Sall restes intactes. « KhaliFa est mon frère et il le restera pour toujours. Mais ceux qui pensent la Médina m’a tourné le dos et qui passent leur temps à s’attarder sur des futilités, qu’ils se tranquillisent. Je leur prouverai que la Médina m’a toujours été fidèle », renchérit Bamba Fall confiant.



Il annonce évoluer désormais dans la coalition qui implique tous les medinois et qui se nomme « Médina Si Xol ». Il entend à cette effet aller aux élections sous cette bannière en appelant l’adhésion de toute la commune pour s’impliquer et remporter, au soir du 24 janvier 2022, les élections territoriales dans cette commune.