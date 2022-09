YARANG (Sédhiou) : trois jeunes d'une même famille meurent noyés.

Trois jeunes d'une même famille de la commune de Yarang meurent noyés dans une rizière. Le quatrième a été sauvé de justesse par des femmes travaillant dans une rizière.



Cette commune du département de Goudomp de la région de Sédhiou du Balantacounda regorge de rizières, de bolongs et d'étangs en période d'hivernage. Et c'est une période où les jeunes aiment se baigner à la recherche de fraîcheur, ce qui est le plus souvent fatal pour eux...