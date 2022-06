XËYU NDAW - ÑI / Montée en puissance du programme avec 64.717 jeunes formés et insérés dont 4.031 jeunes à Keur Massar.

Dans son discours de clôture, Dame Diop choisira de revenir sur l’ambition du Président Macky Sall de trouver du travail aux jeunes Sénégalais. « Le Gouvernement du Président Macky Sall, en misant sur la territorialisation des Politiques publiques d’une manière générale et en priorisant l’axe « emploi- entrepreneuriat-insertion » de cette territorialisation, montre toute son ambition d’autonomisation des jeunes et des femmes et toute sa détermination à juguler les difficultés de tout bord qui les assaillent dans leur quête quotidienne et permanente de mieux être.

Dans sa vision d’un Sénégal émergent, à même de proposer des réponses structurées et structurantes, le Président de la République a pris des initiatives inédites et ambitieuses, issues d’un dialogue direct avec les jeunes et d’une manière générale de concertation avec les acteurs à la base, pour apprécier à sa juste valeur, la manière dont ils pensent et vivent les questions d’emploi et d’employabilité. De ces concertations, est né l’important programme Xëyu Ndaw Ñi et le nouveau dispositif qu’est le Pôle Emploi et Entrepreneuriat qui nous réunit aujourd’hui ».



Le ministre de signaler que l’évaluation du programme a montré de bons résultats. « Les activités des 72 heures combinées aux résultats des actions continues des services ont permis de noter une réelle évolution :

➢ Emplois : ils sont passés de 63 357 à 64 717 répartis entre l’éducation (4 628), le cadre de vie (1 664), le nettoiement (8 721), la santé (364), le tourisme (162), le sport (263), l’Environnement (9 140), le service civique (698), l’animation socio-éducatif (349), la sécurité (6 000), Promoville (523), l’Agetip (2 899), le FERA (15 673) et la CNEE (13 633).

➢ bons de formation : ils passent de 4 190 à 6 458 ;

➢ financements DER/FJ : le nombre de bénéficiaires est passé de 86 023 à 86 146 faisant ainsi évoluer le montant de 19 420 219 450 FCFA à 19 485 719 450 FCFA ».



Il confiera que les 72h de Keur Massar vont renforcer cette dynamique et que les retours issus des différents rapports de mission de terrain montrent une appropriation du dispositif qui, en promouvant des services intégrés d’emploi, d’insertion et d’entrepreneuriat, prend en charge des revendications longtemps brandies en ce qui concerne la nécessité de territorialiser les politiques d’emploi et d’être au plus près des populations.





Il précisera ce qui suit. « À l’issue de ces 72h dédiées au pôle Emploi de Keur Massar, les structures ont pris en charge le nombre de bénéficiaires suivant :

3FPT : octroi de 269 CPS, formation de 272 bénéficiaires en sécurité routière et 1942 membres de 31 GIE - DER : 58 demandes prises en charge pour un montant globale de 41 100 000 FCFA- ONFP : Formation de 860 femmes membres de 22 GIE, formation de 374 bénéficiaires en sécurité routière - PF2E : 47 jeunes enrôlés dans le cadre de la formation duale pour 8 entreprises partenaires - DIRECTION DE L’EMPLOI : 88 CDD signés dans le cadre de la CNEE avec 8 entreprises - ANAMO : 120 demandes de bons de formation octroyés. Au total, 4031 demandes ont été satisfaites à l’occasion de ces 72 heures du Pôle Emploi de Keur Massar. Le nombre total de jeunes et de femmes constituant le stock déjà disponible et les demandeurs qui se sont inscrits durant les 72h s’élève à 4 779. Les résultats obtenus ainsi affichent un taux de 84% ».



Dame Diop de confier que tous les dossiers déposés ont été validés non sans préciser « que les Pôles Emploi et le programme d’urgence qui l’alimente, ne sont pas de faux espoirs. Ils ne sont aussi en aucune manière du saupoudrage et des idées chimériques. C’est du réel et du concret, des idées, de la réflexion, de l’engagement, de la volonté et de la vision de son Excellence le Président de la République qui a fait de la cause jeune la seule qui vaille en ces temps marqués par la quête de sens et de repères d’une jeunesse victime souvent de représentations biaisées du monde de l’emploi qu’il faudra nécessairement insérer, réinsérer et ré-enchanter ».



Il bouclera son discours par déclarer que les 72 heures ont permis de vider le premier stock de demandes qui étaient en instance et que les dossiers reçus durant ces deux derniers mois vont être traités dans les jours à venir et les réponses vont être communiquées aux demandeurs. Et ce sera non sans rappeler que l’organisation des 72h va se poursuivre dans les autres départements. « La prochaine étape sera le département de Dakar où, à l’instar de Pikine et Keur Massar, le MEFPAI et tous les services membres du PEEFJ vont accompagner les populations jeunes et femmes pour continuer de donner corps aux engagements du Chef de l’État, le Président Macky Sall ».