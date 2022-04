Will Smith interdit de toute cérémonie des Oscars pour dix ans (Académie)

Près de deux semaines après la gifle de Will Smith à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, l'Académie a rendu sa décision.



L'acteur américain Will Smith est interdit de toute cérémonie des Oscars pour une durée de dix ans. Près de 15 jours après la gifle qui a fait le tour du monde et fait jaser Hollywood et les réseaux sociaux, l'Académie a donc pris une décision. L'institution avait annoncé, dès le 30 mars, qu'elle prendrait des "mesures appropriées".



Le conseil d'administration de l'Académie, qui compte dans ses rangs des stars comme Steven Spielberg ou Whoopi Goldberg, a entamé une procédure disciplinaire contre Will Smith la semaine dernière.



En vertu des statuts de l'organisation qui décerne les Oscars, cette procédure pouvait aller jusqu'à la suspension ou à l'expulsion de l'acteur de l'Académie, qui compte près de 10.000 membres. Sauf que Will Smith, 53 ans, a pris tout le monde de vitesse, démissionnant de lui-même la semaine dernière.