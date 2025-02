Washington : L’ancien président Macky Sall participe au "National Prayer Breakfast"

L’ancien chef de l’État sénégalais, Macky Sall, poursuit ses activités hors du champ politique à l’étranger. Après son séjour à Abu Dhabi pour la cérémonie de remise du Prix Sheikh Zayed, Macky Sall se trouve à Washington ce mercredi 5 février pour participer au National Prayer Breakfast, selon une note reçue par la rédaction de Dakaractu.



Le National Prayer Breakfast (Petit-déjeuner national de prière) est un événement annuel aux États-Unis, organisé chaque premier jeudi du mois de février à Washington D.C. Il réunit des leaders politiques, économiques et religieux autour d’un moment de prière et d’introspection spirituelle. Initié en 1953 sous la présidence de Dwight D. Eisenhower, il est coparrainé par le Congrès américain et coordonné par la Fellowship Foundation.



Cet événement, marqué par le discours du président des États-Unis, vise à promouvoir l’unité et le dialogue interreligieux dans un cadre informel et convivial. Macky Sall sera également reçu par le grand think tank américain Atlantic Council, selon le document.