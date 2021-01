Washington : Investiture imminente du 46e président des Etats-Unis.

Élu le 03 Novembre dernier, le démocrate Joe Biden va prêter serment à Washington dans un quart d'heure sous la présence de milliers d'invités. On remarquera la présence de l'ancien président Barack Obama, du couple Clinton et du couple Bush. On notera la seule absence, celle du président sortant, Donald Trump et son épouse.



Le capitole est donc pour le moment en effervescence, avec une bonne ambiance attendant impatiemment le discours du tout nouveau président des Américains qui va au préalable prêter serment sur la bible.