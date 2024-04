Nomination/ La Sapco a un nouveau patron: Serigne Mamadou MBOUP remplace Souleymane Ndiaye

Parmi les nouvelles nominations, monsieur Serigne Mamadou MBOUP, spécialiste en Management et en Stratégie touristique et hôtelière, est nommé Directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones touristiques du Sénégal (SAPCO SA).



Le nouveau patron de la Sapco remplace Monsieur Souleymane NDIAYE...