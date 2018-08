Wakhinane Nimzatt : Racine Talla offre 250 moutons et appuie 1000 familles

La populeuse commune de Wakhinane Nimzatt (Guédiawaye), qui compte 100 000 habitants, a reçu le soutien de son maire à la veille de la Tabaski. Racine Talla a offert, ce mardi, 250 moutons aux imams, chefs religieux et délégués des 56 quartiers de la collectivité qu’il dirige. Cette aide du directeur général de la Rts s’est aussi déclinée sous d’autres formes à la satisfaction des populations. Sous ce rapport, mille familles ont reçu autant de kits ( pommes de terre, oignons etc.) et des enveloppes contenant d’importantes sommes d’argent allant de 25 000 F Cfa à 100 000 F Cfa