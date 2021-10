WALLU SÉNÉGAL / Pape Diop (BGG) : « Il nous faut oublier les clivages politiques et les considérations personnelles »

Si Mamadou Diop Decroix appelle à mieux impliquer la diaspora dans les investitures des candidats de la coalition Wallu Senegal en vue des prochaines élections locales, le leader de Bokk Guis-Guis, Pape Diop, invite les membres de la dite coalition à faire fi des considérations personnelles et des clivages politiques pour enfin réussir la lourde tâche de construire une coalition gagnante. "Nous voulons une coalition gagnante et il nous faut dès à présent travailler sur les listes dans tout le pays. Nous avons des objectifs communs, c'est pourquoi, il nous faut oublier les clivages politiques et les considérations personnelles", lance Pape Diop lors de la cérémonie de lancement de la nouvelle coalition.



Par ailleurs, Pape Diop qui appelle à de larges concertations à la base, invite les populations sénégalaises et les autres partis politiques à venir adhérer à la coalition Wallu Senegal. "Il faut une large concertation avec toute la base pour le choix des listes afin d'arriver à une coalition gagnante au soir du 23 Janvier 2022. Je lance un appel à tous les sénégalais à venir rejoindre la coalition Wallu Senegal pour enfin travailler pour le Sénégal", conclut Pape Diop lors de son discours...