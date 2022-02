Vox-Populi / Avis des sénégalais sur la récompense des Lions : excessive ou pas?

La récompense faite aux Lions du Sénégal a déchaîné les passions hier sur la toile. Excessive ou pas assez, les sénégalais n’ont pas hésité à donner leur avis.

Pour rappel, la somme de 50 millions de FCFA a été octroyée à chacun des membres de l'équipe nationale du Sénégal en plus d’un terrain de 200 mètres carrés à Dakar et un autre de 500 mètres carrés à Diamniadio. Une récompense jugée normale pour beaucoup de citoyens qui pensent que le mérite leur revient de droit. Tel n'est pas le cas pour Aïda Fall qui pense elle que le peuple a d'autres choses plus importantes à gérer. « Les Lions gagnent plus que cet argent, on pouvait simplement leur donner un terrain et s'en limiter là », dira cette jeune étudiante...