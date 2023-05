Vol en réunion : un entrepreneur et son acolyte détroussent un magasin emportant avec eux un chéquier qui va les compromettre

Entrepreneur de son état, M. Traoré âgé 41 ans et D. Tohouri ont comparu ce mardi 09 avril 2023 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de vol en réunion avec escalade et effraction au préjudice de Mamadou Ndiaye contre le premier et usage d'un chèque volé contre le deuxième. Pour ces infractions, les récidivistes risquent des peines de 1 an à 2 ans de prison ferme si le parquet suit le réquisitoire du procureur. Les mis en cause seront édifiés sur leur sort le 16 mai prochain.







A peine sorti de prison pour vol, M. Traoré a voulu renouer avec ses habitudes de délinquance. Au lieu de se repentir de ses actes, il a recommencé de plus belle. En effet, le jour où il est sorti de prison, il est allé voir son acolyte « Malien ». Ce jour-là, ils ont cambriolé un magasin appartenant au nommé Mamadou Ndiaye situé à Ngor vers les coups de 23 heures. Ils ont escaladé le mur du magasin en cassant les vitres des toilettes pour passer par le toit. Ils ont soustrait un chéquier, un ordinateur et deux portables appartenant à la partie civile. Au cours du cambriolage, la clé du véhicule avait été emportée par le nommé Malien. Quelque temp après, ils sont revenus pour prendre le véhicule. Leur projet délictuel a fait long feu, le jour où M. Traoré a remis un chèque à son co prévenu pour l’achat de médicament contre le diabète d’après les déclarations de M. Traoré. Ce dernier a été appréhendé au moment où il est passé dans une agence de la banque Atlantique pour toucher le chèque. Arrêté, Tohouri a avoué que le chèque lui a été remis par M. Traoré. Interpellés, ils ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 20 avril dernier avant d’être jugés devant le tribunal des flagrants délits ce mardi 09 mai 2023.







À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, les prévenus sont revenus sur leurs déclarations alors qu’ils avaient tous reconnu les faits devant les enquêteurs. Interrogé en premier, M. Traoré a souligné que le chèque avec lequel il devait payer le médicament était au nom de sa société dénommée « Traoré Business ». Le Président du Tribunal lui rappelle ses propos à la barre avançant que le chèque provenait d’un vol. « Je reconnais avoir pris le chèque dans la voiture que le Malien m'a cédé, mais j’ignorais que le véhicule était un objet volé », répondit le prévenu.







Une fois jugé pour escroquerie, D. Tohouri est poursuivi cette fois ci pour usage de chèque volé par présentation en paiement. Il raconte que lorsqu’il a déposé le chèque, on l'a fait attendre. « Le chèque était au nom de la société de mon co-prévenu. Je ne connais pas le nom de la société. Mais il m'a montré le cachet de sa société et son carnet de chèques pour prouver l'existence de sa société. »







Le juge lui a fait savoir qu’il n’a aucun document qui prouve l'existence de la commande de la marchandise. Il répond : « Nous avons fait un investissement pendant la pandémie du Covid-19. On a envoyé un échantillon dans un laboratoire à Dakar, en France pour vérifier la toxicité du produit. C'est moi-même qui ai investi sur la plante ».







Lors de son réquisitoire, la représentante du ministère public estime que Mamadou Traoré avait reconnu les faits à l'enquête préliminaire et avait donné des détails précis. Le parquet requiert deux ans de prison ferme contre M. Traoré. Concernant D. Tohouri, il a tenté d'encaisser le chèque dans une agence de la banque Atlantique. « Il a contesté depuis l'enquête préliminaire l'usage de chèque volé. Dans un premier temps, ils ont dit qu'ils se sont connus à Reubeus et qu’il connaissait les antécédents de voleur de Traoré. Deuxièmement, il n'y a aucun document qui prouve l'existence de leur transaction qui lie leurs deux sociétés. Il a été incapable de donner le nom de la société de son co-prévenu qui serait Traoré business », a souligné la parquetière.







Les avocats de la défense ont demandé la clémence du tribunal.







L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 mai prochain.