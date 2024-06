Visite du Président Diomaye Faye à Sangomar : L’autorité s’engage pour une gestion transparente des ressources énergétiques

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a abordé la question de sa récente visite stratégique effectuée sur la plateforme pétrolière de Sangomar, lors du conseil des ministres de ce mercredi 26 juin.







Pour l’autorité, cette visite revêt d’une importance capitale dans le cadre de la politique énergétique du Sénégal, marquant une étape clé vers l'exploitation efficace des ressources pétrolières et gazières du pays.



Accompagné de hauts responsables et experts du secteur énergétique, le Président FAYE a pu observer de première main les installations et les opérations sur place, soulignant l'engagement du gouvernement à garantir une gestion transparente et responsable des ressources naturelles du Sénégal.







La visite à Sangomar intervient dans un contexte international de discussions sur la souveraineté énergétique et les innovations dans le secteur des hydrocarbures. Le Président Faye a également participé au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales à Paris, renforçant ainsi les partenariats stratégiques du Sénégal dans divers domaines clés du développement économique et technologique.







Cette visite à Sangomar marque non seulement un pas significatif vers l'autosuffisance énergétique du Sénégal, mais illustre également l'engagement du Président Faye à moderniser l'infrastructure nationale et à attirer des investissements cruciaux pour stimuler la croissance économique et sociale du pays.