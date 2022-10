Visite du PR à Tivaouane : « Seydil Hadji Malick Sy n’a qu’un désir, viabiliser, vulgariser l’appel du Prophète (Psl) (…) Président, le Khalife a dit que vous avez parlé au nom de l’humanité » (porte-parole du Khalife).

À l’occasion de sa visite en prélude du Gamou, le Chef de l’État a été couvert d’éloges pour son intérêt à l’endroit de la ville sainte de Tivaouane. Dans son discours d’accueil, le porte-parole du Khalife des tidianes, Serigne Mouhamadou Mansour Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh qui l’a reçu à la cérémonie officielle tenue au complexe Seydil Hadji Malcik Sy, lui a exprimé les vifs remerciements du Khalife.



« Trois (3) choses sont capitales dans la vie du fidèle, son jour, son guide et son désir. Seydil Hadji Malick Sy n’a qu’un désir, viabiliser, vulgariser, consolider, maintenir, faire progresser l’appel de Seydina Mouhamed (Psl) et véhiculer son message éternel, universel », a déclaré Serigne Mouhamadou Mansour Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. Il a saisi l’occasion pour exprimer la satisfaction de Tivaouane à l’endroit du Chef de l’État pour son respect et sa considération pour la Oumah islamique.



« Vous soutenez Tivaouane comme tous les autres foyers religieux sans distinction aucune et c’est la même démarche que vous entretenez avec les autres confessions », a dit la voix de Tivaouane. Le porte-parole a aussi témoigné du plaidoyer remarquable du Chef de l’Etat, président en exercice de l’Union Africaine à l’assemblée générale des Nations Unies.



« Le Khalife vous a suivi avec intérêt et attention pour votre discours à la tribune des Nations Unies plaidant pour un monde meilleur sans racisme et aucune disqualification d’un continent par rapport à un autre. Serigne Babacar Mansour Sy a dit que vous avez parlé au nom de l’humanité (…) vous l’avez dignement représenté », a rapporté le porte-parole de la famille Sy.



Il a conclu son discours par renseigner des efforts de la ville à soutenir l’action du Chef de l’État tendant à renforcer la formation professionnelle des jeunes dans secteurs d’activité variés. C’est pour cette raison d’ailleurs que le président de la République s’est engagé à doter prochainement Tivaouane d’un établissement de formation professionnelle.