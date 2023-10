Visite du PM au nouveau marché aux poissons de Thiès: Amadou Bâ se félicite de l’apport de la main-d’œuvre locale et invite au respect du délai de livraison

À l’occasion de cette deuxième journée de sa tournée économique à Thies, le Premier ministre Amadou Bâ en compagnie du ministre des pêches et de l’économie maritime était sur le site abritant les travaux du nouveau marché aux poissons de Thiès. Un projet qui est presque arrivé à terme avec 95% d’exécution des travaux.





Lors de sa visite, le Premier ministre Amadou Bâ s’est félicité de la rapidité des travaux mais surtout, une remarque particulière sur l’implication de la main-d’œuvre locale. « Je suis venu constater avec le ministre des pêches et de l’économie maritime, l’état d’avancement des travaux du marché central aux poissons. Je tiens à féliciter le ministre et ses équipes pour le travail abattu . Nous voyons que c’est un outil intégré car il est prévu une mosquée mais aussi un espace d’hébergement » a déclaré Amadou Bâ à la presse au terme de sa visite des lieux. Ce marché est positionné au cœur de Thies et non loin des autres localités ayant des activités autour des produits halieutiques.



Sa construction a permis de faire travailler la main-d’œuvre locale dont le Premier ministre se réjouit. « J’ai noté avec satisfaction que l’entreprise en charge de l’ouvrage a recruté dans le voisinage. Je pense que les populations doivent bénéficier des externalités positives » a indiqué le chef du gouvernement qui espère de la part du ministre et de ses équipes, la livraison dans les délais selon les instructions du chef de l’Etat.