Visite de chantier : L'espace sénégal service de Louga opérationnel en début d'année 2021.

La capitale du Ndiambour a reçu ce jeudi 15 octobre 2020, la visite de la délégation de l'Agence de l'informatique de l'État (Adie) conduite par son directeur général, Cheikh Bakhoum.



Il a été accueilli et guidé sur le site de l'espace Sénégal service par le gouverneur El Hadj Bouya Amar et de l'adjoint au maire de Louga. Sur place, Mr Bakhoum est revenu sur les raisons de la construction de cet ouvrage, l'installation des points wifi entre autres. Des projets qui entrent dans le cadre du programme Smart Sénégal.



Cet ouvrage dont l'exécution est à 85% devra être opérationnel en début d'année 2021, si l'on en croit le directeur général de l'Adie. Qui, toutefois, souligne que la région de "Louga fait partie des six espaces témoins" du lancement du programme Smart Sénégal.



Il faut aussi noter que lors de cette visite, l'Adie et la mairie de Louga ont signé une convention dans le cadre du projet "Smart Territoire".