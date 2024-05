Violences sur un jeune talibé: le réseau des parlementaires pour la PEVA dénonce et demande l’ouverture d’une enquête.

Le Réseau des Parlementaires pour la Protection des Enfants contre les Violences et Abus (PEVA) est préoccupé par l’état d’un jeune talibé victime d’une maltraitance au Sénégal et dont la vidéo a été diffusée ces derniers jours dans les réseaux sociaux.



Dans un communiqué reçu à Dakaractu et signé par la presidente Mame Diarra Fam, le réseau condamne, avec la dernière énergie, les violences constatées sur le corps de cet enfant innocent et sans défense. Il dénonce un traitement dégradant et inhumain perpétré sur le jeune garçon et invite à ouvrir une enquête.



« Le PEVA invite les autorités compétentes à mener les actions nécessaires pour retrouver et punir l’auteur de cet acte ignoble. Le Réseau des Parlementaires pour la Protection des Enfants contre les Violences et Abus (PEVA) saisit l’occasion pour rappeler aux autorités l’obligation de protéger les citoyens, notamment les enfants. », lit-on dans le document publié.



Toutefois, le PEVA compte initier, avec ses partenaires, un plan d'actions de sensibilisation et de formation pour réunir une mobilisation citoyenne conséquente pour combattre les violences et abus faits sur les enfants.