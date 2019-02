Violences électorales à Tamba : Le PUR100 constitue un pool d'avocats

Pour assurer sa défense dans le dossier, le PUR renseigne avoir constitué un pool d'avocats qui sera coordonné par Me Ousseynou Guèye du barreau de Dakar.

Il sera appuyé par Me Clédor Ly, Me Demba Ciré Bathily entre autres conseils, informe le candidat de l'organisation politique.

Le Pr Issa Sall a toutefois réitéré son appel à l'endroit de ses militants pour une campagne civilisée.