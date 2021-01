Violation du Couvre-feu: Mouhamadane Fall alias 10.000 problèmes verse de chaudes larmes et écope de 3 mois d'emprisonnement avec sursis.

Le Rappeur Mouhamadane Fall alias « 10 000 problèmes » a été condamné à 3 mois avec sursis suite à son jugement, ce 12 janvier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Poursuivi pour violation du couvre-feu, provocation à un attroupement non armé et manifestation non autorisée sur la voie publique, il a été relaxé des 2 derniers délits.







Devant le juge, le rappeur a reconnu les faits de violation du couvre-feu, mais a nié sa participation à un attroupement non armé et sa participation à une manifestation non autorisée.







Dans son réquisitoire, le procureur a demandé un emprisonnement ferme d'un (1) an du prévenu. Ce dernier qui a versé de chaudes larmes devant le juge a demandé la clémence du tribunal en promettant de se retenir de participer à une quelconque manifestation non autorisée.







Mouhamadane Fall a été arrêté à la Médina au 1er jour de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu instauré le 6 janvier dans les régions de Dakar et Thiès en compagnie de plusieurs autres jeunes de la Médina.