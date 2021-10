Ville de Kédougou / Locales 2022 : Ousmane Sylla fait une démonstration de force et réaffirme sa candidature.

La pré-campagne bat son plein à Kédougou et le mouvement FCP, membre de l’APR, continue de dérouler sa stratégie. Son président Ousmane Sylla vient de faire une mobilisation inédite, impressionnante autour d'un meeting ce dimanche 10 octobre 2021. Des centaines de personnes ont répondu à l'appel du leader du FCP avec des jeunes, des femmes, des sages et la communauté Bassari qui ont rehaussé cette rencontre de leur présence.



Les différents orateurs ont tous exprimé leur détermination à élire leur candidat à la tête de la mairie. Selon le leader du FCP, O. Sylla, "je voudrais témoigner votre engagement autour des différentes actions que nous avons menées ensemble depuis fort longtemps. Permettez-moi d'abord de remercier le président Macky Sall qui a fait beaucoup de choses à Kédougou. Je vais vous demander une seule chose, il faut rester engagé, mais il faut que ça change car à Kédougou nous avons des hommes et des femmes capables et compétents pour apporter ce changement. La situation est grave, c'est pour cette raison que je suis candidat. La situation de l'agriculture est une priorité pour nous. Mais nous allons subir si on n’est pas unis comme on l’a toujours été. Ils vont exploiter nos matières premières pour les transformer ailleurs. Les emplois doivent rester à Kédougou et pour les enfants de Kédougou. Nous serons à la mairie, mais par la grâce de Dieu, car vous savez notre détermination et nous attendons le président de la République pour qu'il nous renouvelle sa confiance. Il faut que nous travaillions, nous avons besoin de tous les leaders politiques de Kédougou pour un nouveau changement. Je salue l'engagement des jeunes, des femmes et des sages. J'espère qu'à partir de ce moment le président de la République nous fera beaucoup plus confiance".



Un meeting couronné d’un grand succès pour les militants et sympathisants du mouvement forces citoyennes pour le progrès (FCP). Le défi de la mobilisation a ainsi été relevé par les braves responsables dudit mouvement...