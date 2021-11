Verdict Affaire Aïda Mbacké : Me Aboubacry Barro parle d'une décision satisfactoire mais compte interjeter appel.

Me Aboubacry Barro, un des conseillers de l'accusée Aïda Mbacké qui a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, s'est exprimé sur le verdict de la Chambre criminelle contre sa cliente. La robe noire estime que cette décision est satisfactoire dans la mesure où le juge a disqualifié les faits en retenant le meurtre en lieu et place de l'assassinat avec préméditation. Contrairement à ce qu'en phase d'enquête, rappelle la défense, la gendarmerie avait retenu, à savoir l'assassinat.



Selon Me Barro, le juge est allé bien au-delà du réquisitoire du procureur qui avait requis 15 ans, en condamnant notre cliente à 20 ans de réclusion criminelle. "La défense avait demandé à ce que la décision soit clémente, qu'elle n'aille pas au-delà des 5 années que nous avions sollicitées.



Ainsi, l'avocat informe que la défense compte interjeter appel et le juge d'appel va statuer en dernier ressort...