Vélingara : importante saisie de produits impropre à la consommation

Le service départemental du commerce de Vélingara (Kolda) a fait une importante saisie de produits impropres à la consommation composée de boissons, biscuits, et de pots de lait entre autres. Mais également, dans le cadre du contrôle des prix, le service a saisi 532 bonbonnes de gaz et 2,3 tonnes de sucre en poudre. Les bonbonnes de gaz coûtant normalement 3. 500 f cfa la charge, étaient vendues à 5.000 f cfa par des commerçants véreux de même que pour le sucre dont le prix au kg est fixé à 600 f cfa contre 700 voire 800 f, prix auquel il était consenti.

Ainsi, selon Demba Diallo, chef du service départemental du commerce, c’est une vaste opération coup de poing qui a permis de faire cette importante saisie. À ce titre, il rappelle qu’un des facteurs de cette situation est le marché hebdomadaire de Diaobé toujours inondé de produits impropres à la consommation. C’est pourquoi, le service y a aussi effectué une descente pour procéder à la vérification des prix et des produits. C’est ainsi qu’une saisie a été opérée sur les lieux.



À en croire Demba Diallo, « nous avons mené une opération coup de poing pour veiller à l’application des nouveaux prix, puis assainir le marché de produits impropres à la consommation. »



Dans la foulée, il poursuit : « en ce sens, nous avons saisi une importante quantité de bonbonnes de gaz car nous avions noté ces derniers temps une augmentation du prix du gaz sur le marché. Et sur les lieux, nos soupçons se sont avérés puisque nous avons constaté que la bonbonne de gaz coûte 5.000 f cfa au lieu de 3.500 f cfa (prix normal). Et de la même manière nous avons noté une augmentation du prix du sucre allant de 700 à 800 f cfa le kg alors que le prix fixe est de 600 kg. Dans ce cadre, nous avons saisi 2 tonnes 300 kg de sucre en poudre… »



Avec la porosité des frontières dans le département de Vélingara frontalier avec les deux Guinée (Conakry et Bissau) et la Gambie, le service du commerce doit rester en alerte maximale. C’est ce qui a permis de mettre la main sur ces produits impropres à la consommation et néfastes à la santé des populations.