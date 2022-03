Vélingara : Me Oumar Youm dirige une délégation de Benno pour une tournée de remerciements aux militants.

Le Président de la grande coalition BBY et de la majorité présidentielle, Macky Sall, a dépêché des délégations dans les 46 départements pour remercier les militants après les élections territoriales et les mobiliser en perspective des législatives du 31 juillet 2022.



Ce sera le cas aussi à Vélingara. Pour cette partie du Sud du pays, ce sera l'ex directeur de Cabinet du président de la République, El Hadj Oumar Youm qui a été dépêché par le président Macky Sall selon des sources fiables de Dakaractu Mbour. Le maire de Thiadiaye sera accompagné d’Aïssatou Ndiaye, maire de NDiaffate et Hcct, Mamadou Guèye Yessal, et de Moustapha Dieng AJ/PADS...