Vagabondage : un jeune saint-louisien condamné à 1 mois de prison ferme et interdit de mettre les pieds à Dakar durant 5 ans

Poursuivi pour vagabondage, le prévenu O Kanté a passé un sale temps lors de son séjour à Dakar. Le ressortissant de Saint-Louis a quitté, d'après ses propos, sa ville natale pour rencontrer des personnes qui lui avait promis de promouvoir sa candidature à la chaîne de télévision "Trace Tv". Une fois à Dakar, il avait dépensé tout l'argent destiné à sa prise en charge. Finalement, il est retrouvé dans la rue. Sur ces entrefaites, le jour, il a suivi un couple blanc de la corniche jusqu'à l'hôpital principal. Prise par la peur, le couple a aussitôt alerté les limiers en check-point aux alentours de l'hôpital. Informés, ils ont interpellé le sieur Kanté pour l'amener au commissariat. Placé sous mandat de dépôt, il a été attrait devant la barre du tribunal d'instance de Dakar ce jeudi 26 janvier 2023.

Devant le prétoire, le sieur Kanté a reconnu les faits. "J'habite à Saint-Louis et je suis rappeur de profession. Je l'ai suivi de la corniche jusqu'en ville. Je n'ai aucune famille à Dakar. J'étais obligé de passer la nuit dans les artères de Dakar. Ma famille se trouve à Médina Course Saint-Louis ", a souligné le mis en cause.

Lors de son réquisitoire, le délégué du procureur estime que le vagabondage est la porte ouverte à toutes les infractions. Ainsi, il requiert la culpabilité avec 15 jours de prison ferme assortie d'une interdiction de séjourner à Dakar pendant 5 ans.

Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnel en premier ressort a déclaré le prévenu coupable et le condamne à 1 mois ferme suivis d'une interdiction de séjour à Dakar pendant 5 ans.