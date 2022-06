(VIDÉO) TOUBA - Propos déplacés de certains politiques contre Serigne Mountakha / Serigne Saliou Mbacké Guélongal meurtri, avertit : « Basta ! »

« Qu’est-ce que les hommes politiques ont fait pour ce pays qui puisse justifier que certaines personnes se permettent d’apostropher les chefs religieux et principalement le Khalife Général des Mourides ? » C’est la question que se pose Serigne Saliou Mbacké Guélongal. Le fils du très célèbre Soufi Serigne Thierno Mbacké Guélongal répond lui-même à la question : « Rien de vraiment significatif ! » D’où, selon lui, l’urgence qu’il y’a de mettre terme sans attendre et de manière définitive à cette nouvelle façon de parler au Patriarche mouride. Dans un discours viril , Serigne Saliou Mbacké Guélongal retorquera que les chefs religieux n’ont pas besoin d’être bavards pour se faire entendre après avoir, d’ailleurs, suffisamment parlé et dit l’essentiel. Pour lui, il appartenait aux hommes politiques de se rectifier et de corriger leurs démarches, car « très assurément, ils seront les seuls responsables de ce qui arrivera de mal à ce pays. » DÉCLARATION ...