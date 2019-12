VIDEO REPORTAGE - Le Film de la Visite de Serigne Babacar Sy Mansour en Casamance.

Dans le cadre du Gamou annuel dédié à Chérif Bachir ibn Chérif Younouss Aïdara (RTA), le khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour a effectué une visite à Ziguinchor le 14 décembre 2019.



A la tête d’une forte délégation et reçu avec tous les honneurs par le khalif de Chérif Younouss Aïdara, le Khalif a profité de l’occasion pour effectuer une tournée auprès de plusieurs dignitaires et fidèles Tidjanes de la verte Casamance. Des rencontres riches en enseignements et en recommandations avec de solides concertations à la clé.



A ce titre, Serigne Babacar Sy Mansour a consacré la première étape de sa tournée à l’inauguration d’un Poste de Santé de la ville, baptisé au nom de Chérif Boubacar Aïdara, sous la présence du Maire de la ville Abdoulaye Baldé.



Plus tard, le Khalif se rendit à un lieu important de cette tournée notamment chez Chérif Cheikh Tidiane Aïdara où des discours de haute portée ont été prononcés. En effet, d’aucuns ont manifesté leur fierté, celle qui anime d’ailleurs tous les casamançais, d’avoir reçu un hôte de marque en la personne du Khalif général des Tidjanes.



Par ailleurs, ce séjour du guide de Tivaouane a permis également l’inauguration du Groupe Média du Sud (GMS). Ce projet d’une grande envergure avait été initié et mis en œuvre par un fervent Talibé de Borom Daaradji du nom d’Alassane Sarr.



Puis, le Khalif a rendu visite à la famille de feu Samba Gackou et a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances les plus sincères à toute la famille.



Dans le sillage, le sujet de la reconstruction de la Grande mosquée de Tivaouane est revenu à l’ordre du jour. Serigne Babacar Sy Mansour a profité de l’étape de la visite chez le Grand architecte de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, Cheikh Ngom, pour aborder la question.



A cet effet, le Khalif a rappelé les liens solides qui ont toujours existé entre la famille de Cheikh Ngom et Tivaouane, ainsi que des préparatifs qui se profilent, pour la reconstruction de la grande mosquée de Tivaouane.



Dans un tel contexte de ferveur à Ziguinchor, Serigne Babacar SY Mansour a ensuite présidé une ziarra organisée par le Dahira Ikhwanoul Mouslimine. Ce fut l’occasion pour lui de revenir sur l’historique de cette Dahira qui fut créé en 1951.



La dernière étape de cette visite, riche en couleurs est consacré au Grand Gamou dédié à Chérif Bachir Aïdara. A cette occasion, le Khalif est largement revenu sur les liens fraternels qui lient la famille Chérifienne à celle de Cheikh Seydil Hadji Malick, non sans appeler les musulmans à s’unir davantage pour un Sénégal paisible et prospère.



Asfiyahi.Org