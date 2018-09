(VIDÉO)'OPPOSITION ZÈRO SIGNATURE'- Mara Diop dégaine des équipements pour les jeunes et lance l'opération à Ndindy

Des équipements de sports, des ballons et d'autres accessoires... Mara Diop, responsable politique Apr à Ndindy n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre fin à la désolation de la jeunesse locale qui vit depuis trois années des activités de vacances incomplètes à cause d'un manque de moyens.

Au terme de la cérémonie de remise des maillots, le jeune Apériste a lancé l'opération '' Opposition zéro signature '', estimant que le pari est ambitieux mais qu'il pourra réduire au maximum les chances de l'opposition de se trouver un nombre important de parrains. Interpellé sur les relations jadis heurtées entre l'Apr et le Parti Socialiste, il affirmera que les haches de guerre sont enterrées, '' le temps de réélire le Président Macky Sall en 2019 dès le premier tour ''. L'État du Sénégal sera invité à satisfaire un bon nombre de doléances brandies depuis toujours par les populations dont la plus pressante semble être le bitumage du tronçon '' Diourbel-Ndindy ''.