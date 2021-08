(VIDÉO) NDINDY / Mara Diop habille les Asc et invite la jeunesse à une démarche cohérente et participative.

C’est par une séance de reboisement au niveau du poste de santé local que Ndindy s’est réveillée lundi sous l’impulsion de Ousmane Mara Diop, leader politique Apériste et conseiller municipal.



C’est ensuite que le leader politique a procédé à sa traditionnelle remise de maillots et ballons aux 20 Asc de l’agglomération. Un geste hautement salué par les jeunes de la commune.



La journée a aussi été marquée par une grande finale de football dont il était le parrain et qui opposait Asc Petit Milan à l’Asc Petit Barça. Mara Diop donnera deux paires de maillots, une paire de chaussures pour le meilleur buteur du match et une paire de gant pour le meilleur gardien du tournoi.



Dans son discours, il insistera beaucoup sur la nécessité pour les jeunes de Ndindy de préparer les prochaines joutes électorales locales afin de réaliser l’alternance à la tête de la municipalité. Ainsi les invitera-t-il à aller massivement s’inscrire sur les listes électorales.