(VIDÉO) ILA'A TOUBA- Sokhna Mame Say Mbacké sur la raison de son engagement aux côtés du Président Sall

Jadis tête de file du Rewmi d'Idrissa Seck à Touba, Sokhna Mame Say Mbacké, à l'occasion de l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba, a une fois de plus martelé son engagement à cheminer désormais, aux côtés du Président Macky Sall. Auteur d'une forte mobilisation à l'accueil du Chef de l'État, la fille de Serigne Cheikh Say a annoncé la réélection de son candidat qui, selon elle, a fait ce qu'aucun autre Sénégalais n'a fait pour Touba. Elle dira pourquoi elle a porté son choix sur celui-ci...