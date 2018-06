(VIDÉO) FINANCEMENTS ET APPUIS EN DENRÉES - Magui Mangara dégaine 50 millions et soutient 520 familles entre Mbacké, Touba et Diourbel

Cérémonie haute en couleurs pour distribuer des chèques en guise de financements. Madjiguène Mangara, plus connue sous le sobriquet de '' Magui'' a dégainé la rondelette somme de 50 millions de francs CFA pour satisfaire à la demande formulée par les associations qui lui en ont adressée la demande par l'entremise de responsables politiques locaux. Ainsi 150 associations de Mbacké et 50 de Touba ont bénéficié de cet apport. Un geste hautement salué par Abdoulaye Diop qui estime que Madame Mangara a réussi à apaiser des colères d'hommes et de femmes qui se sentaient oubliés par le parti. Le leader politique de souhaiter que les autres ministres ou épouses de ministres agissent dans le même registre pour faciliter la réélection du Président Macky Sall.



Magui Mangara s'était auparavant chargée d'aider 520 familles de Diourbel à aborder convenablement la fête de la Korité en leur distribuant des sacs de pomme de terre, d'oignons et de diverses autres denrées alimentaires. Elle dira s'engager plus que jamais à travailler pour le succès du Président Macky Sall en 2019 et dès le premier tour.