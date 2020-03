(VIDÉO) COVID-19 À TOUBA / Un Centre de traitement pour les maladies infectieuses clés en main dans un mois.

Le ministère de la santé et de l'Action sociale a décidé d'ériger un centre de traitement pour les maladies infectieuses et le covid-19. Cet hôpital ultra moderne sera disponible dans un mois. C'est le docteur Mamadou Dieng, médecin-chef du district sanitaire de Touba, qui en a fait la révélation. Sous le contrôle du gouverneur Gorgui Mbaye venu effectuer une visite de chantier, le docteur Dieng précisera que l’hôpital aura une capacité d'accueil de 24 lits. Il y sera aussi construit des cabines individuelles et un bloc administratif...