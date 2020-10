VÉLINGARA : Une collision entre deux motos fait un mort et deux blessés.

Une collision d’une rare violence entre deux motos a fait un mort et deux blessés aux environs de 23 heures, ce dimanche 25 octobre, dans la commune de Kandia située à six km à l’ouest de Vélingara.



Sur l’une des motos, il y avait 02 occupants tous blessés et l’un d’eux rendra d'ailleurs l’âme à Mandat Douane sur la route de Tambacounda. Quant au second, il est admis aux urgences de l’hôpital Régional de Tamba.



Pour l’occupant de la 2e moto, il s’en sort presque indemne. Actuellement il est admis au Centre de Santé de Vélingara. Il faut rappeler que les accidents de moto sont fréquents dans la zone, occasionnant souvent des morts et des blessés graves. On ne le dira jamais assez, prudence sur les routes !