VÉLINGARA : 12,13 % de taux de réussite au premier tour du BAC...

La commune de Vélingara a fait 12,13 % au premier tour de la session du baccalauréat de 2024. Ainsi, sur 890 candidats, il y a eu 108 admis d’office pour les trois jurys confondus 1028, 1029 et 1030 y compris toutes séries confondues. Dans la foulée, ce sont 225 autres qui devront passer les épreuves du second tour et 557 candidats ajournés.

Ces résultats ne sont pas du tout fameux, selon bon nombre d’acteurs de l’éducation. À en croire ce professeur, "les résultats sont jugés faibles dans l’ensemble. Et pour le second tour prévu ce mercredi 10 juillet, il exhorte les candidats admissibles à redoubler d’efforts."

Dans cette dynamique, Mamadou Ciré Coulibaly, parent d 'élèves estime que "les résultats ne sont pas bons puisqu'il ne comprend pas du tout les contre performances des potaches. D'ailleurs, si l’on sait que cette année, il n y a pas eu presque de grève. Les enseignements /apprentissages n’ont pas subi de grosses perturbations comme les années passées..."